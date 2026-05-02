O novo avião particular de Neymar chamou atenção por reunir características que permitem viagens intercontinentais sem escalas. Com autonomia estimada em cerca de 8.800 quilômetros, a aeronave possibilita trajetos diretos entre regiões como América do Sul, Europa e Oriente Médio, reduzindo o tempo de deslocamento e oferecendo maior flexibilidade na agenda do atleta.

O modelo adquirido é o Dassault Falcon 900LX, um dos mais sofisticados da aviação executiva mundial. O jato pode atingir velocidades próximas de 1.000 km/h e se destaca por sua configuração com três motores — algo incomum na categoria —, o que garante maior segurança operacional e permite rotas mais diretas, inclusive sobre oceanos.

No mercado internacional, o valor de um exemplar novo varia entre US$ 40 milhões e US$ 45 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 200 milhões a R$ 225 milhões. A capacidade de realizar voos longos sem necessidade de paradas é um dos principais diferenciais do modelo, impactando diretamente na logística de viagens.

Para um atleta como Neymar, isso significa menos tempo em deslocamentos e mais previsibilidade na rotina, especialmente em períodos de jogos, treinos e compromissos com patrocinadores. O uso de jatos privados também permite embarques em terminais executivos, reduzindo o tempo em solo e evitando conexões.

Internamente, a aeronave oferece alto nível de conforto e é configurada para transportar entre 12 e 14 passageiros. O espaço inclui áreas adaptadas para descanso, reuniões e entretenimento, com poltronas que se transformam em camas, isolamento acústico e conexão à internet durante o voo.

Autonomia e conforto fazem diferença na rotina do jogador

A possibilidade de cruzar continentes sem escalas coloca o Falcon 900LX entre os jatos mais eficientes da categoria, sendo uma escolha estratégica para quem precisa viajar com frequência. No caso de Neymar, isso permite deslocamentos mais rápidos entre países e facilita o cumprimento de compromissos profissionais sem grandes desgastes.

Além disso, o conforto a bordo e a privacidade oferecida por esse tipo de aeronave se tornaram fatores essenciais para figuras públicas de alto nível. Com estrutura completa e ambiente controlado, o jogador consegue manter sua rotina mesmo durante viagens longas, reforçando a importância desse tipo de investimento na carreira de atletas globais.