Envelhecer no Brasil garante uma série de direitos e vantagens previstas em lei, mas muitos deles ainda passam despercebidos pela maioria da população. Além dos benefícios mais conhecidos, como prioridade em filas e gratuidade no transporte, existem outros auxílios voltados aos idosos que pouca gente sabe que existem.

Esses benefícios abrangem áreas como finanças, saúde e serviços públicos, e foram criados justamente para assegurar mais autonomia, proteção e dignidade às pessoas com 60 anos ou mais. Muitos deles podem ser solicitados de forma simples, mas acabam não sendo utilizados por falta de informação. Nos próximos tópicos, você vai descobrir quais são esses direitos.

Isenção do IPTU pode reduzir gastos com moradia

Em muitos municípios, idosos podem ter direito à isenção total ou parcial do IPTU, o que ajuda a aliviar o orçamento mensal. As regras variam conforme a cidade, mas geralmente levam em conta a idade, a renda e se o imóvel é utilizado como residência principal.

Medicamentos gratuitos para tratamentos contínuos

Pessoas idosas podem acessar medicamentos gratuitos ou com grandes descontos por meio do SUS e de programas como a Farmácia Popular, especialmente para o tratamento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e asma.

Transporte gratuito dentro das cidades e descontos em viagens

A legislação garante gratuidade ou tarifas reduzidas no transporte público urbano para idosos. Além disso, há descontos e vagas gratuitas em viagens interestaduais, facilitando a locomoção e o acesso ao lazer e a serviços essenciais.

Além do aspecto financeiro, esses direitos também ajudam a garantir acesso facilitado a serviços essenciais, promover inclusão social e reduzir desigualdades enfrentadas por idosos, especialmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade. Em muitos casos, os benefícios foram criados para proteger justamente quem mais precisa, mas acabam subutilizados por falta de divulgação.