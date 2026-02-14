A edição 2025/2026 da lista de bilionários da Forbes trouxe novamente nomes de brasileiros que acumulam fortunas bilionárias em diferentes setores da economia. No topo da lista aparece Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, com patrimônio estimado em R$ 227 bilhões.

Saverin lidera pelo segundo ano consecutivo, consolidando-se como o brasileiro mais rico graças aos investimentos e à valorização da rede social. Em segundo lugar está Vicky Sarfati Safra e família, viúva do banqueiro Joseph Safra, com R$ 120,5 bilhões. Ela é reconhecida como a mulher mais rica do país, e sua fortuna está atrelada principalmente ao setor financeiro e aos investimentos herdados do marido.

O terceiro nome da lista é Jorge Paulo Lemann e família, com patrimônio avaliado em US$ 17 bilhões. Lemann é sócio da 3G Capital, holding que controla grandes empresas como AB InBev e Kraft Heinz, consolidando sua influência no setor de bebidas e alimentos em escala global.

A lista da Forbes reforça o domínio desses brasileiros em áreas estratégicas da economia, mostrando que inovação, herança e investimentos bem-sucedidos são os principais fatores que garantem presença constante entre os mais ricos do país. Além disso, evidencia a diversidade de setores em que os bilionários brasileiros atuam, desde tecnologia até bancos e indústrias alimentícias.

O que diferencia os bilionários brasileiros na Forbes

Os brasileiros que figuram na lista da Forbes acumulam fortunas por caminhos distintos, mas com um ponto em comum: visão estratégica de negócios. Eduardo Saverin se destacou com investimentos em tecnologia e participação no crescimento global do Facebook, enquanto Vicky Sarfati Safra manteve a gestão do legado financeiro do marido, consolidando sua posição no setor bancário.

Já Jorge Paulo Lemann construiu sua riqueza por meio de aquisições e gestão de grandes empresas globais, como a AB InBev e Kraft Heinz, mostrando que o domínio do mercado e estratégias de expansão internacional são fundamentais para se manter entre os mais ricos do país. Cada um deles exemplifica como diferentes áreas podem gerar fortunas bilionárias no Brasil.