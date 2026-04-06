Trabalhar com o Uber Black exige mais do que apenas ter um carro: é preciso atender a critérios rígidos de conforto, acabamento e ano de fabricação. A categoria premium da plataforma prioriza veículos mais sofisticados, com bom espaço interno, ar-condicionado e padrão visual específico, como cores sóbrias (preto, prata ou branco).

Entre os modelos ideais para quem quer entrar ou se manter na categoria em 2026, o Toyota Corolla aparece como uma das escolhas mais seguras. Reconhecido pela confiabilidade e conforto, o sedã médio entrega bom custo-benefício e é amplamente aceito em diversas cidades. Outro destaque é o Volkswagen Jetta, que combina desempenho, tecnologia e acabamento refinado.

O Chevrolet Cruze, especialmente nas versões mais completas, também figura entre os preferidos dos motoristas. Com bom nível de equipamentos e dirigibilidade equilibrada, o modelo atende aos requisitos da plataforma e costuma ter manutenção mais acessível em comparação a marcas premium.

Além dos sedãs, SUVs como Jeep Compass e Toyota RAV4 também são aceitos e vêm ganhando espaço no Uber Black. Esses modelos oferecem maior conforto e posição de dirigir elevada, o que agrada tanto motoristas quanto passageiros, tornando-se alternativas interessantes para quem busca se destacar no serviço executivo.

Escolha do carro certo pode aumentar ganhos no Uber Black

A escolha do veículo é um fator decisivo para quem deseja lucrar mais na categoria premium. Como as corridas do Uber Black podem pagar até 50% a mais que o UberX, investir em um carro adequado pode trazer retorno financeiro mais rápido — desde que os custos de manutenção e combustível sejam bem planejados.

Por outro lado, é fundamental ficar atento às atualizações da plataforma. A Uber revisa periodicamente a lista de veículos aceitos, excluindo modelos e ajustando o ano mínimo de fabricação conforme a cidade. Por isso, antes de comprar ou cadastrar um carro, o ideal é sempre verificar as exigências atualizadas para evitar prejuízos e garantir que o veículo esteja dentro dos padrões exigidos.