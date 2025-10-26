O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê o retorno das chuvas à Região Sul do Brasil no início da próxima semana. Segundo o modelo numérico Cosmo, atualizado na última quarta-feira (22), áreas de instabilidade devem se intensificar no Rio Grande do Sul a partir do fim de semana, avançando posteriormente para Santa Catarina e Paraná.

Nos primeiros quadros do modelo, as chuvas devem ocorrer inicialmente sobre o oeste e o centro-norte do Rio Grande do Sul, com acumulados de 20 a 50 milímetros em 24 horas. À medida que o sistema se desloca, a precipitação se torna mais intensa e abrangente, chegando a superar 70 milímetros em algumas áreas do norte gaúcho.

O cenário mais crítico deve ocorrer no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sul do Paraná, onde os tons de vermelho e rosa nos mapas indicam acúmulos superiores a 100 milímetros em 24 horas. Essa faixa de instabilidade se estende no sentido noroeste-sudeste, apontando para chuvas contínuas e intensas no início da semana.

Enquanto isso, no sul e no extremo leste do Rio Grande do Sul, o modelo prevê precipitações fracas e isoladas, com acumulados mais baixos, entre 5 e 15 milímetros. O Inmet também realizou alertas para outras áreas do país, casos da Região Norte e Nordeste.

Como se proteger de chuvas intensas

Proteger-se de chuvas intensas requer prevenção, atenção às informações meteorológicas e cuidados durante o evento. Aqui estão algumas recomendações essenciais:

Antes das chuvas

Acompanhe previsões: use aplicativos de meteorologia, sites oficiais como o Inmet ou alertas de defesa civil.

Evite áreas de risco: não permaneça próximo a rios, encostas ou regiões sujeitas a deslizamentos e alagamentos.

Verifique a casa: limpe calhas e bueiros, e reforce estruturas frágeis.

Durante as chuvas

Fique em locais seguros: prefira ambientes internos e elevados, longe de árvores, postes ou áreas alagáveis.

Evite dirigir: se possível, não use veículos em ruas alagadas; o risco de acidentes e atolamentos é alto.

Tenha kit de emergência: água potável, lanternas, rádio, alimentos não perecíveis e medicamentos essenciais.

Depois das chuvas