O mês de fevereiro em 2026 traz intensas transformações astrológicas. Com eventos como Eclipse Solar, entrada de Saturno em Áries, conjunção rara com Netuno e Mercúrio retrógrado no final do mês, fevereiro se apresenta como um período de encerramentos e novos começos.

Para alguns signos, a movimentação planetária promete resultados positivos, favorecendo crescimento pessoal, profissional e emocional.

Leão: brilho pessoal e reconhecimento

Os leoninos terão a chance de mostrar seu talento e assumir protagonismo. O período favorece projetos e visibilidade no trabalho. Apesar de a astrologia alertar que o sucesso individual só faz sentido quando dialoga com o coletivo, Leão poderá usar a energia do Sol para consolidar conquistas e fortalecer vínculos importantes.

Touro: estabilidade e oportunidades financeiras

Com Urano direto em Touro, é marcado o encerramento de um clico de sete anos de mudanças financeiras e materiais. Esse movimento favorece retomada de estabilidade, investimentos conscientes e reorganização de prioridades ligadas à segurança pessoal.

A energia do mês permitirá que os taurinos criem bases sólidas para o futuro, tornando fevereiro ideal para planejamento financeiro e decisões de longo prazo.

Aquário: transformação e novos caminhos

O Eclipse Solar em Aquário, no dia 17, abre portas para mudanças na vida dos aquarianos. Situações ultrapassadas tendem a se encerrar, dando espaço para o novo. A conjunção Saturno/Netuno estimula sonhos e a materialização de ideias inovadoras.

Para Aquário, fevereiro será um período de renovação, período bom para transformar desafios em oportunidades concretas.

Como aproveitar o mês

Fevereiro é um mês decisivo para todos os signos, mas quem souber interpretar os sinais terá vantagem. É um mês de fechar ciclos, assumir responsabilidades e iniciar projetos com mais consciência, coragem e intenção.