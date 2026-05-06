Contando com atributos como amplo espaço interno, robustez e capacidade de se adaptar a diferentes tipos de terreno com facilidade os SUVs são capazes de suprir as necessidades de muitos brasileiros, o que amplia sua popularidade no país.

Apesar disso, uma parcela significativa de consumidores acaba optando por não adquirir esses veículos devido à percepção de que seu porte, aliado à valorização do mercado, pode resultar em preços incompatíveis com seus orçamentos.

Mas vale destacar que, embora os SUVs de fato sejam mais caros do que hatches ou sedãs compactos, atualmente já é possível encontrar modelos do segmento por valores muito mais acessíveis.

E para consumidores que desejam realizar o sonho de ingressar na categoria sem comprometer o orçamento, estes 3 veículos se destacam como algumas das melhores opções disponíveis atualmente no mercado:

Fiat Pulse Drive 1.3

Custo: a partir de R$ 103.990

Modelo de entrada da marca italiana no segmento, o Fiat Pulse é um SUV compacto desenvolvido sobre a base do hatch Argo que oferece um design robusto, tecnologia de conectividade avançada e motores modernos.

Com 4,09 metros de comprimento e capacidade de 320 litros no porta-malas, o veículo apresenta ainda eficiência no consumo, alcançando até 14,5 km/l em trajetos rodoviários com gasolina.

Citroën Basalt Feel 1.0

Custo: a partir de R$ 104.890

Focado no custo benefício, o Basalt Feel chama atenção por seu design cupê, exclusivo no segmento, e por seu motor aspirado com duas versões, que oferece um desempenho excepcional, sobretudo no uso urbano.

Os 4,44 metros de comprimento e entre-eixos de 2,64 metros ainda concedem ao SUV da Citroën o título de mais espaçoso entre os modelos econômicos, tendo em vista que seu porta-malas pode carregar até 490 litros.

Volkswagen Tera MPI

Custo: R$ 107.190

Mesmo sendo uma versão de entrada, o SUV da Volkswagen impressiona por unir segurança, economia e custo-benefício sob seu chassi, entregando um desempenho satisfatório no uso diário.

O veículo, que mede cerca de 4,14 metros de comprimento, conta com um porta-malas de 350 litros, consumo equilibrado e atributos como alerta de colisão e detector de fadiga.