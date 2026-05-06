O Santos já definiu o futuro de Robinho Jr. no clube. Sendo uma das grandes promessas recentes da base, ele segue no time até março de 2031. A ideia é acompanhar sua evolução e aproveitar seu desenvolvimento na equipe principal. Junto com essa renovação, Robinho Jr. também passou a receber um salário maior, chegando a cerca de R$ 180 mil por mês.

Mesmo com esse novo acordo, já existe uma data definida para o fim do vínculo. Isso quer dizer que, se não houver uma nova renovação antes disso ou se o jogador for negociado com outro clube, ele deixará o Santos justamente ao final do contrato. Ele só continua no clube caso exista uma nova extensão no contrato ou uma mudança no acordo antes do prazo terminar.

Proteção contra interesse de outros clubes

Com um bom desempenho, Robinho Jr. tem tudo para começar a chamar atenção de clubes do exterior. Por isso, o Santos colocou uma multa rescisória alta no contrato, com o objetivo de dificultar uma saída antecipada e manter o jogador por mais tempo.

Possíveis mudanças no caminho

Apesar dessa data já estar definida, o futuro do jogador ainda pode mudar ao longo dos anos. Dependendo do desempenho, de novas negociações ou de uma possível renovação, ele pode sair antes ou até permanecer por mais tempo. Por enquanto, a previsão é de que o Santos conte com ele como uma peça importante até o fim do contrato.