A Unesul, muito conhecida por quem viaja pelo Sul do Brasil, vai deixar de operar suas linhas interestaduais. A decisão foi oficializada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) nesse mês de maio e faz parte de uma mudança na forma como a empresa pretende atuar daqui para frente.

Com essa decisão, a Unesul deixa de fazer rotas que ligam estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Essas viagens não vão acabar, mas passarão a ser feitas por outras empresas, como a Ouro e Prata e a Planalto Transportes.

Por que a empresa tomou essa decisão

O principal motivo é uma reestruturação interna. A Unesul está passando por uma reorganização, que inclui uma divisão de suas operações, para focar em áreas que tragam mais estabilidade e menos custos e, como as linhas interestaduais costumam ser mais caras de manter, isso influenciou na escolha. Além disso, a empresa pretende investir mais em viagens regionais e serviços de fretamento.

O que muda para quem viaja

O passageiro pode perceber mudanças na hora de comprar a passagem, já que outras empresas passam a vender os bilhetes dessas rotas. Além disso, os ônibus podem ter outra aparência e pequenas diferenças no serviço, mas os trajetos continuam disponíveis.