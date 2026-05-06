A partir de agosto de 2026, restaurantes, bares e hotéis terão que se adaptar a uma nova regra que impacta diretamente a forma como alimentos são servidos ao público. A principal mudança envolve a retirada dos tradicionais sachês individuais de condimentos, como ketchup, maionese, mostarda e sal, que deixarão de ser permitidos em diversos contextos ligados ao setor de alimentação.

A medida faz parte de um movimento global voltado à redução do uso de plásticos descartáveis, especialmente aqueles de uso único. Esses itens, apesar de pequenos, representam um volume significativo de resíduos e têm baixa taxa de reciclagem, o que contribui para o aumento da poluição ambiental.

Com a mudança, os estabelecimentos precisarão adotar alternativas mais sustentáveis, como dispensadores recarregáveis, recipientes reutilizáveis ou até mesmo oferecer condimentos apenas sob solicitação do cliente. A transição exige adaptação operacional, revisão de fornecedores e maior atenção às normas de higiene no manuseio desses novos formatos.

Apesar de a regra ter origem em regulamentações internacionais, seus efeitos já começam a influenciar o mercado brasileiro, seja por pressão de consumidores mais conscientes ou pela atuação de grandes redes globais. A tendência é que o setor avance gradualmente para um modelo mais sustentável, mesmo antes de uma legislação nacional unificada.

Fim dos sachês deve mudar hábitos de consumo

Para os consumidores, a mudança pode alterar hábitos simples do dia a dia, como o uso rápido de condimentos em refeições fora de casa. Em vez dos sachês descartáveis, será mais comum utilizar dispensadores ou solicitar os itens diretamente aos atendentes, o que pode reduzir o desperdício e incentivar um consumo mais consciente.

Já para os empresários do setor, o novo cenário representa tanto um desafio quanto uma oportunidade. Ao mesmo tempo em que exige investimento e adaptação, a mudança também pode gerar economia a médio prazo e fortalecer a imagem dos estabelecimentos junto a um público cada vez mais atento às práticas sustentáveis.