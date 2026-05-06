A regulação do Banco Central do Brasil obriga bancos a concederem pelo menos 4 saques gratuitos por mês em conta corrente para seus clientes. Entretanto, é importante lembrar as regras não são válidas para instituições financeiras digitais.

Por conta disso, clientes do Nubank devem se preparar para a cobrança de tarifas por operação, uma vez que a instituição decidiu encerrar a gratuidade para saques realizados em caixas eletrônicos de redes parceiras, como Banco24Horas e Saque e Pague.

Com a mudança, será cobrada uma tarifa de R$ 6,50 sempre que o cliente utilizar o cartão da NuConta na função débito para realizar saques, o que pode levá-lo a retirar valores maiores para compensar o custo da operação.

Em alguns casos, também poderão ser cobradas algumas taxas de conveniência adicionais, definidas pela empresa responsável pelo caixa eletrônico. O valor total do saque será informado na tela antes da confirmação da operação.

A decisão do Nubank pode gerar impactos financeiros relevantes para usuários que ainda dependem de dinheiro físico. Diante disso, especialistas recomendam a adoção de alternativas mais econômicas, como os pagamentos digitais.

Porque saques serão cobrados: entenda a decisão do Nubank

Através de seu site oficial, o Nubank confirmou que a tarifa que passará a ser cobrada pelos saques não representa lucro direto. Na realidade, ela servirá como uma forma de repassar custos operacionais e tributos envolvidos na operação.

Afinal, como o serviço depende de empresas que administram os terminais, cada saque realizado acaba gerando despesas que superam com facilidade os custos envolvidos nas transações digitais.

Ao adotar essa medida, o Nubank acaba contribuindo de forma significativa para o avanço da digitalização do sistema financeiro, promovendo o uso de soluções como transferências instantâneas (Pix) e pagamentos por aproximação, ao mesmo tempo em que reforça o foco estratégico de sua operação como banco digital.