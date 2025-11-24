A CCR ViaSul, concessionária responsável por quatro rodovias federais no Rio Grande do Sul, iniciou uma mudança significativa nos sistemas de cobrança de pedágios. Até dezembro de 2026, a empresa deixará de aceitar pagamentos em dinheiro, adotando exclusivamente métodos digitais.

A medida vale para as BR-101, BR-290, BR-386 e BR-448, e tem como objetivo tornar o tráfego mais eficiente e confortável, além de reduzir custos operacionais e aprimorar a experiência dos usuários. A migração já está em curso e inclui opções como pagamento por aproximação, totens de autoatendimento e sistemas automáticos.

Em setembro de 2025, a CCR ViaSul informou que 92,3% das transações realizadas nas praças de pedágio já eram eletrônicas, demonstrando forte adesão dos motoristas. A retirada do pagamento em dinheiro nos pedágios não é uma exclusividade do Rio Grande do Sul.

Em São Paulo, desde 2024, diversas praças de pedágio passaram a aceitar apenas pagamentos digitais, feitos por meio de cartões, celulares ou smartwatches. Um marco dessa modernização é o sistema Free Flow, que elimina as cabines físicas e permite que os veículos circulem sem interrupções.

O que muda para os motoristas e como se preparar para a nova cobrança

Com a digitalização total dos pedágios, os motoristas precisarão se adaptar aos novos meios de pagamento para evitar contratempos nas viagens. Isso inclui possuir cartões habilitados para pagamento por aproximação, apps bancários atualizados ou adesivos de pagamento automático instalados no veículo.

Para quem não está familiarizado com a tecnologia, as concessionárias prometem ampliar a comunicação e oferecer suporte nos próprios trechos rodoviários. Além de agilizar o fluxo e reduzir filas, o novo modelo permite maior transparência nas cobranças e diminui os riscos associados ao manuseio de dinheiro nas estradas.