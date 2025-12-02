Com apenas duas rodadas restantes para o encerramento da Série A, a disputa contra o rebaixamento segue aberta e promete emoções até o último minuto. Quatro equipes continuam matematicamente em risco: Fortaleza, Santos, Internacional e Vitória. Segundo levantamentos estatísticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), todos esses clubes ainda podem terminar a temporada na zona da degola e perder a vaga na elite do futebol nacional.

Enquanto Sport e Juventude já tiveram o descenso confirmado, restam duas vagas em aberto. A situação mais delicada no momento pertence ao Fortaleza e ao Internacional, que fecham a 36ª rodada dentro do Z-4.

Fortaleza lidera índice de risco

Entre os candidatos ao rebaixamento, o Fortaleza desponta como o caso mais crítico. As projeções atuais atribuem ao clube cearense uma probabilidade de 69,5% de queda para a Série B. Logo atrás aparece o Santos, que convive com 51,4% de possibilidade de descenso, cenário que pressiona fortemente a equipe nas últimas partidas.

O Internacional surge na terceira posição desse ranking negativo, com 40,8% de chances de rebaixamento, situação distante do início da temporada, quando a expectativa era por briga na parte de cima da tabela. O Vitória, embora fora da zona no momento, também permanece sob risco considerável, com projeção de 30,6%.

Probabilidades remotas para outros clubes

Há ainda outras equipes com chances matemáticas, mas em nível praticamente simbólico. Ceará, Bragantino, Atlético-MG e Vasco aparecem no relatório estatístico, porém com percentuais muito reduzidos.

Veja as probabilidades de rebaixamento calculadas pelo estudo:

Fortaleza – 69,5%

Santos – 51,4%

Internacional – 40,8%

Vitória – 30,6%

Ceará – 7,5%

Bragantino – 0,15%

Atlético-MG – 0,04%

Vasco – 0,02%

Definição nas últimas rodadas

Com margens tão apertadas e confrontos diretos no caminho, o destino das equipes será decidido nos mínimos detalhes. Para muitos torcedores, a tensão promete se prolongar até os acréscimos da última rodada.