Mesmo parecendo uma escolha segura, a prática de colocar todos os alimentos na geladeira pode ter o efeito oposto. Alguns ingredientes sofrem alterações químicas e físicas no frio, perdendo qualidade e estragando mais rápido.

Conhecer quais itens devem ficar fora da refrigeração ajuda a conservar os alimentos e evita desperdício.

Tomate

O frio interrompe o amadurecimento natural do tomate e prejudica seu sabor. Na geladeira, ele tende a ficar com textura farinhenta, menos doce e com menor durabilidade após ser retirado.

A recomendação é armazená-lo em temperatura ambiente, longe da luz direta, preferencialmente com o cabinho para baixo.

Pão

A geladeira acelera o ressecamento do pão e deixa a casca borrachuda. O ideal é consumir em até dois dias fora da geladeira ou congelar em fatias bem embaladas.

Batata

Quando refrigerada, a batata tem seu amido transformado em açúcar, o que altera o sabor e o preparo. Para evitar esse problema, ela deve ser guardada em local seco, fresco e escuro, sempre longe da cebola.

Cebola

A umidade da geladeira amolece a cebola, favorecendo o surgimento de mofo. Além disso, faz com que o cheiro se espalhe e perca a textura. É preciso guardar em local arejado, seco e separado de outros vegetais.

Café

O grão ou pó do café absorve odores, oxida mais rápido e perde aroma e sabor. O ideal é armazená-lo em recipiente hermético, longe de calor e luz, fora do frio.

Quando a geladeira não ajuda

Apesar de ser ótima para alimentos perecíveis, o frio excessivo e a umidade alteram reações naturais de ingredientes. Saber onde guardar cada item evita desperdício e melhora a experiência na cozinha.