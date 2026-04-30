Geralmente, os cachorros acabam figurando entre os animais preferidos de muitas pessoas por conta de características como lealdade e alta sociabilidade. Contudo, é importante ressaltar que eles também são capazes de desempenhar diversas funções.

E a proteção certamente está entre as incumbências populares destes animais, tendo em vista que a combinação de instintos naturais com a fidelidade que desenvolvem por seus tutores os tornam guardiões extremamente eficazes.

Embora todos os cães possuam a necessidade natural de proteger seu lar e seus entes queridos de ameaças externas, existem raças que se destacam como as melhores opções para guarda, pois ainda contam com um porte físico ideal. De acordo com especialistas, 5 delas são:

Rottweiler

Considerado um dos melhores cães de proteção e guarda no mundo, os Rottweillers são cachorros robustos e de aparência imponente, com uma mordida poderosa e um latido ameaçador. Além de serem naturalmente territoriais, eles também são extremamente devotos a seus donos.

Pastor Alemão

Dotado de uma inteligência inigualável e um instinto natural de guarda, o Pastor Alemão ainda conta com um senso inato de proteção da família e, por conta de suas origens no pastoreio, é capaz de ficar sempre em alerta.

Cane Corso

Apesar da aparência ameaçadora, o Cane Corso, cuja origem remonta ao Império Romano, é um cachorro reconhecido pelo temperamento equilibrado e pela capacidade de distinguir ameaças reais. A raça também se destaca pela coragem e pelo forte instinto de proteção à família.

Doberman

A principal característica do Doberman é a vigilância constante, sendo este um fator que já o torna naturalmente apto para segurança. Contudo, vale destacar que o cachorro ainda possui porte atlético, aparência intimidadora e um alto nível de lealdade.

Fila Brasileiro

Desenvolvido especialmente para proteção, o Fila Brasileiro já nasce desconfiança natural com estranhos, possuindo aptidão para vigiar e proteger seu território e sua família, a quem ele se apega com facilidade, desde o berço.