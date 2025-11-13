O setor de tecnologia no Brasil vive um momento de intensa valorização, impulsionado pela crescente demanda por dados, inteligência artificial e segurança cibernética. Conforme relatório da Brasscom e levantamento da Canaltech, há um déficit significativo de profissionais altamente especializados em TI e remunerações que refletem essa escassez.

Com salários que ultrapassam R$ 30 mil mensais em determinadas funções, separamos os cico cargos com os melhores salários no ramo tecnológico em 2025 e quais habilidades estão sendo mais exigidas nesse mercado competitivo. Confira:

Especialista/Engenheiro de Cibersegurança (Security Engineer / InfoSec)

Com o aumento das ameaças digitais e dos ataques cibernéticos, os profissionais de cibersegurança se tornaram essenciais para qualquer empresa que lide com dados sensíveis. Esses especialistas são responsáveis por proteger redes, sistemas e informações estratégicas, criando barreiras contra invasões e implementando protocolos de segurança. Em grandes corporações, os salários podem ultrapassar R$ 35 mil mensais, especialmente para cargos de liderança ou em projetos de alta complexidade.

Engenheiro/Especialista em IA & Machine Learning (ML Engineer / MLOps)

A popularização da inteligência artificial transformou a forma como as empresas tomam decisões e automatizam processos. Os engenheiros de IA e aprendizado de máquina são responsáveis por desenvolver, treinar e otimizar modelos inteligentes, integrando soluções de análise preditiva, visão computacional e processamento de linguagem natural. A remuneração desses profissionais costuma variar entre R$ 25 mil e R$ 40 mil, dependendo da senioridade e do domínio de frameworks como TensorFlow, PyTorch e MLflow.

Engenheiro de Cloud / DevOps / SRE

A consolidação do trabalho remoto e a digitalização acelerada colocaram a computação em nuvem no centro das operações tecnológicas. Engenheiros de Cloud e DevOps garantem a escalabilidade, automação e estabilidade dos ambientes digitais, otimizando custos e aumentando a eficiência. Profissionais experientes nessas funções podem receber entre R$ 20 mil e R$ 35 mil, especialmente se dominarem plataformas como AWS, Azure e Google Cloud.

Desenvolvedor Back-end / Full-Stack Sênior (Sistemas Distribuídos)

Com a expansão de sistemas complexos e aplicações em larga escala, os desenvolvedores back-end e full-stack sêniores estão entre os mais disputados do mercado. Eles criam e mantêm arquiteturas robustas, integrando bancos de dados, APIs e microsserviços para garantir o bom funcionamento de produtos digitais. O salário médio desses profissionais gira em torno de R$ 18 mil a R$ 30 mil, com potencial de crescimento conforme a experiência e o domínio de linguagens como Java, Python e Go.

Engenheiro/Arquiteto de Dados (Data Engineer / Architect)

Em um mundo movido por dados, esses profissionais têm a missão de estruturar, gerenciar e otimizar grandes volumes de informações, garantindo que elas sejam acessíveis e úteis para decisões estratégicas. O mercado valoriza especialmente quem domina ferramentas de Big Data, ETL e pipelines em nuvem. Os salários variam de R$ 22 mil a R$ 38 mil, dependendo do porte da empresa e do nível de especialização.