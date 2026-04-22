Abril de 2026 trouxe um cenário competitivo entre os veículos destinados ao público PcD (Pessoas com Deficiência). O sucesso desses modelos está ligado à combinação de custo-benefício e facilidade de adaptação. As informações são do site Mundo do Automóvel para PCD.

Na liderança aparece o Volkswagen Polo, com 4.611 unidades emplacadas, e que se destaca entre o público PcD por ser um veículo que oferece conforto e recursos tecnológicos. Logo em seguida, o Fiat Argo segue sendo uma boa opção justamente pela fácil dirigibilidade e manutenção acessível, somando 4.469 unidades.

Entre os utilitários esportivos, o Hyundai Creta aparece entre os mais vendidos para PCD, com 4.415 unidades, impulsionado pelo espaço interno e posição de dirigir elevada. Na sequência, o Volkswagen T-Cross também ganha destaque, registrando 4.349 unidades vendidas, oferecendo bom nível de conforto e tecnologias de assistência.

Fechando o ranking, com 4.161 unidades, o Hyundai HB20 continua sendo uma opção popular entre os consumidores PcD, especialmente por sua economia e facilidade de uso no cotidiano.

Perspectivas para o ano

Com políticas de incentivo e a renovação das linhas, a tendência é que o segmento PcD continue aquecido. Modelos com boa ergonomia, câmbio automático e itens de conforto acabam sendo mais valorizados.