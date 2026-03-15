Embora o ano ainda esteja se encaminhando para o quarto mês, a indústria automobilística continua operando em ritmo intenso, já que só nestes primeiros meses do ano, foram registradas vendas de mais de 370 mil veículos novos.

Todavia, enquanto alguns carros deixam as vitrines por conta da alta nas vendas, outros estão se despedindo do mercado de forma definitiva, já que 2026 acabou se tornando seu “prazo de validade”.

Seja por não terem alcançado a popularidade esperada ou por não atenderem às normas de emissão de poluentes estabelecidas pelo Proconve L8, estes são 5 dos veículos que deixarão de ser produzidos ao longo do ano:

Suzuki Jimny

Apesar de se destacar entre os brasileiros por se tratar de um carro 4×4 relativamente acessível, o pequeno jipe não conseguiu se adequar às normas de emissões de poluentes, já tendo sido até mesmo removido do site da Suzuki.

Nissan Kicks Play

Por mais que ainda possa ser encontrado em circulação, o adorado SUV dará lugar ao Nissan Kait, com quem compartilha os mesmos componentes, de forma gradativa, saindo de linha ao longo do ano.

Mitsubishi Pajero Sport

Conhecido por ser um SUV espaçoso e potente, o modelo de sete lugares também não conseguiu adaptar seu motor às novas normas de emissões do Proconve L8. Por conta disso, ele será totalmente substituído por uma nova geração que já está em fase de testes.

Subaru Forester

Embora conte com bons atributos, o carro nunca conseguiu alcançar bons números de vendas. Com isso, a Subaru não só optou por encerrar a comercialização do SUV, mas também encerrar suas operações no Brasil.

Mitsubishi L200

Mesmo sendo uma picape robusta e amplamente apreciada por sua capacidade off-road, a estrela da Mitsubishi começou a perder lugar em meados de 2024 por conta de modelos mais modernos, que devem dominar sua linha de montagem.