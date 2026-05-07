Mesmo com os SUVs ganhando cada vez mais espaço, os sedans ainda mantêm presença no mercado brasileiro. Eles continuam sendo escolhidos por quem procura conforto, bom espaço e um carro estável para uso no dia a dia. Dentro desse cenário, alguns modelos seguem como os mais vendidos. As informações são do site CarBlog.

Modelos que lideram as vendas

No primeiro lugar aparece o Hyundai HB20S, com 4.054 veículos vendidos. Ele se destaca por ser um carro acessível, fácil de manter e com visual moderno. Logo em seguida vem o Chevrolet Onix Plus, com 3.856 unidades vendidas, e que segue forte no mercado por oferecer boa tecnologia e direção, além de economia de combustível.

O terceiro colocado é o Volkswagen Virtus, com 2.768 unidades vendidas. Esse modelo chama atenção pelo espaço interno e pela segurança ao dirigir. Em quarto lugar está o Toyota Corolla, com 2.410 veículos vendidos, e que mesmo com preço mais alto continua muito procurado por sua durabilidade, conforto e boa reputação.

Fechando o ranking dos cinco mais vendidos aparece o BYD King, com 1.645 unidades vendidas, e que representa a entrada de carros eletrificados entre os sedans. Ele vem ganhando espaço principalmente por atrair quem busca economia e uma opção mais moderna.

O que esses números mostram

O ranking deixa claro que os sedans compactos ainda dominam as vendas, principalmente por serem mais acessíveis e práticos. Mas, os modelos mais completos e confortáveis também seguem firmes entre os preferidos de quem pode investir um pouco mais.