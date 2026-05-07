A cidade de Joinville foi escolhida para receber a primeira fábrica da multinacional alemã Schomäcker no Brasil. O investimento inicial anunciado pela empresa será de aproximadamente R$ 205 milhões, consolidando um dos maiores projetos industriais recentes da região Sul do país.

A nova unidade será instalada no Perini Business Park e já deve gerar 105 empregos diretos logo no início das operações. Além disso, o plano de expansão prevê novos aportes de cerca de R$ 317 milhões nos próximos cinco anos, o que pode praticamente dobrar o número de colaboradores até 2031.

Segundo o Governo de Santa Catarina, a expectativa é que a operação movimente aproximadamente R$ 339 milhões em receitas. A fábrica terá foco tanto no abastecimento do mercado brasileiro quanto na exportação de produtos para outros países, fortalecendo ainda mais a posição industrial de Joinville no cenário nacional.

O sócio-administrador da empresa, Joachim Henrich Wilhelm Sommer, destacou que a unidade trará ao Brasil uma tecnologia altamente avançada. De acordo com ele, o novo sistema desenvolvido pela multinacional conseguiu reduzir um processo de fabricação que antes levava três horas para apenas três minutos por peça, graças ao uso de automação e tecnologia própria.

Multinacional alemã fornece peças para gigantes do setor automotivo

A Schomäcker possui sede em Melle e é referência na produção de molas para veículos comerciais na Europa. A empresa fornece componentes para grandes marcas do setor automotivo, como Mercedes-Benz, Volvo e Renault.

Outro destaque da multinacional é a forte atuação em conceitos de Indústria 4.0. O nível de automação e inovação tecnológica aplicado nas linhas de produção permitiu acelerar drasticamente os processos industriais, tornando a empresa uma das referências globais em eficiência e modernização no setor.