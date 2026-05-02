Em maio, o Bolsa Família mantém o formato de liberação escalonada, distribuindo os depósitos ao longo dos últimos dias úteis do mês. Os pagamentos começam em 18 de maio e seguem até o dia 29, conforme o último número do NIS. Veja o calendário completo:

Final 1: 18 de maio

Final 2: 19 de maio

Final 3: 20 de maio

Final 4: 21 de maio

Final 5: 22 de maio

Final 6: 25 de maio

Final 7: 26 de maio

Final 8: 27 de maio

Final 9: 28 de maio

Final 0: 29 de maio

Esse cronograma já é padrão do programa e permite que os pagamentos ocorram de maneira mais previsível. Importante lembrar que, quando o pagamento está previsto para uma segunda-feira, pode haver liberação antecipada no sábado anterior.

Valores e adicionais

O benefício parte de R$ 600 por família, mas pode ser ampliado conforme composição familiar. Famílias com crianças pequenas recebem um valor extra de R$ 150, enquanto gestantes, nutrizes e jovens também geram adicionais de R$ 50.

Como consultar o benefício

A consulta pode ser feita diretamente pelo aplicativo oficial, onde o beneficiário encontra detalhes sobre valores, datas e situação do cadastro.