No dia 4 de outubro, milhões de brasileiros voltarão às urnas para escolher não apenas o próximo presidente do país, mas também os candidatos que ocuparão os cargos de governador, senador e deputados federais, estaduais e distritais.

Entretanto, é importante lembrar que a participação neste importante evento da democracia moderna só será assegurada a cidadãos que estiverem com seu Título de Eleitor devidamente regularizado.

Com o prazo final para regularização marcado para 6 de maio, cartórios eleitorais de diferentes regiões do Brasil passaram a adotar estratégias para atender à alta demanda e, assim, permitir que todos os que têm pendências consigam resolver o problema a tempo.

Uma das principais medidas é a ampliação dos horários de atendimento, que tem sido colocada em prática sedes de estados como Pará, São Paulo e Pernambuco.

Além disso, haverá também alguns mutirões, previstos para ocorrer entre os dias 1º e 6 de maio, que estenderão ainda mais o período de atendimento com o intuito de garantir que o direito de participação nas eleições de 2026 seja preservado.

Preparo para as eleições: como regularizar o Título

Embora muitos cartórios eleitorais estejam adotando as estratégias citadas para viabilizar a regularização do Título de Eleitor a tempo, é importante lembrar que o atendimento pode ser feito tanto presencialmente quanto por meio do autoatendimento no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ideal é deixar o atendimento presencial para casos que exigem biometria. Já o ambiente virtual serve para auxiliar o eleitor na resolução de pendências cadastrais, que poderão ser resolvidas de forma facilitada mediante o envio de documentação pelo próprio site.

Independentemente do canal escolhido, o cidadão só poderá participar das eleições se regularizar sua situação dentro do prazo. Sendo assim, é fundamental verificar a situação atual, identificar possíveis pendências e providenciar a resolução o quanto antes.