Escolher um carro usado barato pode parecer difícil no começo, mas alguns modelos já são conhecidos por serem econômicos e fáceis de manter. O segredo está em optar por carros populares, conhecidos pela mecânica simples e peças baratas. Abaixo estão cinco opções comuns e com preços reais de mercado para você ter uma noção.

Peugeot 206

O Peugeot 206 pode ser encontrado por valores bem baixos, às vezes a partir de R$ 7.000 a R$ 10.000, podendo subir conforme o estado do veículo e o ano. Apesar de ser mais completo, é importante verificar bem a manutenção antes de comprar, já que isso faz diferença nos custos futuramente.

Chevrolet Corsa

O Corsa costuma sempre aparecer entre os mais acessíveis. Dependendo do ano e do estado, dá para encontrar unidades a partir de cerca de R$ 7.000 a R$ 12.000. É um carro simples, com manutenção tranquila e consumo razoável para uso no dia a dia.

Volkswagen Gol

O Gol é um dos carros mais populares do país e isso facilita muito na manutenção. Modelos mais antigos, dos anos 90 e início dos anos 2000, costumam ficar na faixa de R$ 8.000 a R$ 13.000. Peças do veículo são encontradas com facilidade, e o consumo é equilibrado, principalmente nas versões mais antigas com motor básico.

Ford Ka

O Ka antigo é bem compacto, o que facilita na hora de estacionar e se movimentar. Os preços costumam variar entre R$ 10.000 e R$ 14.000, dependendo da conservação. Ele também tem manutenção relativamente barata e consumo que agrada quem precisa usar o carro todos os dias.

Fiat Palio Fire

O Palio Fire é famoso pelo baixo consumo e mecânica resistente. Modelos dos anos 2000 aparecem geralmente entre R$ 10.000 e R$ 15.000, sendo uma boa escolha para quem quer um carro ideal para uso urbano e que não costuma exigir gastos altos com manutenção.