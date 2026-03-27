Com o preço dos combustíveis subindo cada vez mais, muitos motoristas tem pensado em diferentes formas de economizar. A boa notícia é que até pequenas atitudes no dia a dia ajudam a reduzir o consumo do veículo. Veja abaixo algumas dias que, segundo o Itatiaia Auto, ajudam economizar combustível.

1. Dirija com suavidade

A forma como você conduz o carro impacta no gasto de combustível, então procure evitar arrancadas agressivas e freadas repentinas. A condução mais estável, com acelerações progressivas, permite que o motor trabalhe de forma mais eficiente e econômica.

2. Fique de olho na manutenção

Procure sempre manter itens como óleo, filtros e velas em boas condições, pois um carro bem cuidado consome menos combustível e garante um bom desempenho do automóvel. Além disso, pneus calibrados corretamente reduzem o esforço do veículo e ajudam a economizar.

3. Use bem as marchas

Em carros manuais, trocar de marcha no momento certo faz toda a diferença. Evite esticar demais as rotações e procure manter o motor em níveis moderados. Em situações de desaceleração, aproveitar o freio motor também contribui para reduzir o consumo.

4. Evite excesso de carga

Carregar peso desnecessário exige mais do motor e aumenta o consumo, então evite carregar itens que não são essenciais no momento. A mesma lógica vale para acessórios externos que podem prejudicar a aerodinâmica do veículo.

5. Pense no trajeto antes de sair

Planejar o caminho pode evitar trânsito intenso e trajetos mais longos. Sempre que possível, escolha horários mais tranquilos porque menos tempo no trânsito significa menos combustível gasto.