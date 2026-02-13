Em 2025, o cenário da construção civil no Brasil mostrou uma forte recuperação e, pela primeira vez em anos, estados do Nordeste figuraram entre os principais geradores de empregos formais no setor. Segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), São Paulo liderou o ranking nacional, abrindo 23.591 novas vagas na construção civil ao longo do ano.

O Nordeste teve participação marcante na criação de empregos no setor. Pernambuco destacou-se em segundo lugar com 15.113 novas vagas geradas, seguido por Bahia (10.055) e Ceará (9.486), o que reforça a retomada da atividade construtiva na região após anos de menor protagonismo.

A presença de três estados nordestinos entre os cinco maiores geradores indica um fortalecimento econômico regional e a expansão de projetos habitacionais e de infraestrutura. Para fechar o Top 5 está mais um estado do Sudeste: o Rio de Janeiro ocupou a quinta posição, com 8.786 empregos formais criados na construção civil em 2025.

A combinação de iniciativas municipais e estaduais, somada à demanda por moradias e obras urbanas, contribuiu para manter o ritmo de contratações mesmo diante de desafios econômicos mais amplos.

O crescimento da construção civil tem impacto direto não apenas no setor imobiliário, mas também na geração de renda e na redução do desemprego em diversas regiões do país. A expectativa para 2026 é que essa tendência continue, impulsionada por novos empreendimentos, programas habitacionais e investimentos em infraestrutura.

Nordeste ganha protagonismo no setor

O destaque de Pernambuco, Bahia e Ceará no ranking nacional evidencia uma mudança no eixo tradicional de geração de empregos na construção civil. A expansão de programas habitacionais, obras de infraestrutura e novos empreendimentos imobiliários tem impulsionado o mercado nordestino, atraindo investimentos e fortalecendo a economia local.

Esse movimento também demonstra maior descentralização do crescimento do setor, antes mais concentrado no Sudeste. Com a continuidade de investimentos públicos e privados, a tendência é que esses estados mantenham ritmo positivo de contratações, ampliando oportunidades e estimulando o desenvolvimento regional.