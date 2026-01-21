A figura do líder corporativo está passando por uma reformulação significativa. Em 2026, comandar equipes vai muito além de cobrar metas ou ocupar cargos de chefia. O novo cenário, marcado por avanços tecnológicos, uso crescente de inteligência artificial, mudanças aceleradas e maior cobrança por bem-estar no trabalho, exige líderes mais preparados emocionalmente, estratégicos e atentos às relações humanas.

Especialistas ouvidos apontam quais habilidades serão determinantes para quem deseja se manter relevante na liderança nos próximos anos.

Comunicação como ferramenta central de gestão

Saber se comunicar deixou de ser apenas um diferencial e passou a ocupar um papel central na condução de equipes. Em ambientes diversos, híbridos e muitas vezes remotos, a clareza na mensagem e a responsabilidade no discurso são essenciais para evitar ruídos e fortalecer a confiança.

De acordo com a especialista em gestão empresarial Juliana D’andrades, a forma como o líder se expressa influencia diretamente o clima organizacional, o engajamento do time e os resultados entregues.

Inteligência emocional em cenários de pressão

Com metas cada vez mais desafiadoras e equipes emocionalmente sobrecarregadas, a capacidade de lidar com sentimentos se tornou indispensável. Liderar em 2026 exige equilíbrio, empatia e autocontrole para tomar decisões mais conscientes.

Juliana D’andrades destaca que compreender as próprias emoções e respeitar os limites dos outros é fundamental para sustentar uma liderança saudável e eficiente.

Transparência como base do engajamento

Para criar equipes comprometidas, não basta motivação superficial. Compartilhar informações, explicar decisões e alinhar expectativas fortalece o senso de pertencimento. Segundo a mercadóloga Nah Casoti, líderes transparentes constroem relações mais sólidas e estimulam o crescimento coletivo.

Tecnologia aliada à gestão de pessoas

O uso de dados e inteligência artificial já faz parte da rotina corporativa, mas precisa caminhar junto com o olhar humano. Para Douglas Andreas Valverde, CEO da TechTrials, o desafio da liderança está em integrar tecnologia e pessoas de forma ética e estratégica.

Escuta ativa e construção coletiva

Modelos colaborativos ganham espaço e exigem líderes mais abertos ao diálogo. Ouvir de forma genuína, considerar opiniões e construir soluções em conjunto fortalece a confiança. Para Larissa Calheiros, da agência SIDE, a empatia e a escuta ativa são pilares da liderança moderna.