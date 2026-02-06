Para além da festa, o Carnaval também é, para muitos, uma oportunidade de negócios. Em 2026, a expectativa é de que mais de 65 milhões de foliões participem das comemorações em todo o país, movimentando cerca de R$ 14,48 bilhões na economia, segundo projeções do Ministério do Turismo e da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Especialistas ouvidos pela PEGN, a principal recomendação é analisar as demandas e apostar na criatividade.

1. Customização de roupas e abadás

Trabalhos manuais ganham força durante o período do Carnaval. A customização de camisetas e abadás permite agregar valor com materiais simples, que ofereçam brilho e movimento às peças. O diferencial está no talento e no tempo dedicado, não no custo da matéria-prima.

2. Maquiagem rápida para blocos

Serviços de maquiagem, pintura facial e aplicação de glitter também são muito procurados no Carnaval. Em meio à multidão, foliões buscam soluções rápidas para “brilhar” nas comemorações. O foco deve ser servir com agilidade e busca por solucionar a dor do cliente rapidamente.

3. Produtos de conveniência

Itens como leques, bonés, óculos, capas de chuva, protetor solar, copos reutilizáveis, pochetes e carregadores de celular costumam ter alta procura. As vendas podem ocorrer antes, por meio de canais físicos ou digitais, ou durante a folia, sempre respeitando as regras municipais para comércio em vias públicas, que muda em cada região.

4. Venda de bebidas

Água gelada, refrigerantes e cerveja seguem entre os produtos mais interessantes para quem quer fazer uma renda extra. Assim como para a venda de produtos de conveniência, quem pensa em vender bebidas durante a folia deve estar atento às regras do município.

5. Alimentos práticos

Brownies, brigadeiros, sanduíches, geladinhos e saladas de frutas são opções viáveis. Higiene, embalagem caprichada e armazenamento adequado são fatores decisivos para conquistar o cliente em meio à folia.

Como escolher a melhor opção e atenção aos preços

Especialistas recomendam avaliar quatro pontos: capital disponível, tempo para se dedicar, localização e habilidades prévias. A ideia mais lucrativa é aquela que melhor se encaixa na realidade de cada empreendedor.

A precificação correta é fundamental para garantir o sucesso nas vendas. O método dos “três terços”, que inclui o custo do produto, despesas operacionais e lucro, ajuda a evitar prejuízos. Além disso, organização e facilidade de pagamento, como troco, cartão e Pix, fazem diferença no volume de vendas.