Escolher um carro para viajar em família exige equilíbrio entre conforto, economia e desempenho. No Brasil, alguns modelos populares se destacam justamente por oferecer esse conjunto, permitindo longas viagens com menor gasto de combustível e mais comodidade para todos os ocupantes.

O Chevrolet Onix é um dos principais destaques nesse cenário. Além de ser um dos carros mais econômicos do país, com médias que podem chegar a cerca de 17 km/l na estrada, ele também oferece boa estabilidade e conforto para viagens longas. Já o Hyundai HB20 aparece como um forte concorrente, com consumo eficiente e melhorias no acabamento interno.

Outra ótima opção é o Fiat Cronos, especialmente para quem precisa de espaço. Por ser um sedã, ele oferece um porta-malas maior, ideal para viagens com bagagens, sem abrir mão de um bom consumo, que pode chegar perto de 16 km/l na estrada. O Renault Kwid, por sua vez, é um dos carros mais econômicos do Brasil, sendo uma alternativa interessante para quem quer gastar pouco.

Fechando a lista, o Chevrolet Onix Plus se destaca como uma das melhores escolhas para famílias. Combinando economia, espaço interno e conforto, ele é ideal para quem busca viagens mais tranquilas e menos cansativas. No fim das contas, todos esses modelos mostram que é possível unir baixo consumo com praticidade e desempenho nas estradas brasileiras.

Economia de combustível faz diferença na viagem

Em tempos de combustível caro, escolher um carro econômico pode impactar diretamente o custo da viagem. Modelos com motores 1.0 eficientes dominam o mercado justamente por conseguirem rodar mais quilômetros com menos gasto, sendo ideais para trajetos longos em família.

Além disso, conforto e espaço interno também pesam na decisão. Bancos mais ergonômicos, bom isolamento acústico e porta-malas amplo fazem toda a diferença durante a estrada, garantindo uma viagem mais agradável — principalmente quando o percurso é longo e envolve crianças ou muita bagagem.