O mercado de motocicletas no Brasil oferece diversas opções acessíveis para quem busca economia no dia a dia. Entre os modelos mais baratos de 2025, é possível encontrar motos com preços que variam entre cerca de R$ 9 mil e R$ 14 mil, com foco em baixo consumo, manutenção simples e praticidade urbana.

Um dos principais destaques é a Honda Pop 110i, conhecida por ser uma das mais econômicas e populares do país. Outra opção bastante acessível é a Shineray Worker 125, que costuma aparecer entre as mais baratas do mercado, sendo indicada para quem busca apenas mobilidade básica com baixo custo.

Também entram na lista modelos como a Shineray JET 125 SS EFI e a Avelloz AZ125 Alfa, que combinam preço competitivo com equipamentos simples. Já a Honda Elite 125 surge como alternativa no segmento de scooters, oferecendo mais conforto para uso urbano, especialmente no trânsito das grandes cidades.

Essas motos são ideais para quem precisa economizar no transporte diário, seja para trabalhar, estudar ou se locomover com mais autonomia. Além do preço baixo, o consumo reduzido de combustível e o custo de manutenção acessível fazem desses modelos escolhas bastante populares entre os brasileiros.

Modelos baratos dominam o mercado e facilitam mobilidade

As motos de baixa cilindrada continuam sendo as mais procuradas no Brasil justamente por seu custo-benefício. Elas oferecem desempenho suficiente para o uso urbano, além de serem mais fáceis de pilotar e manter, o que atrai principalmente iniciantes e trabalhadores que dependem do veículo no dia a dia.

Outro ponto importante é que muitas dessas motos estão entre as mais vendidas do país, o que facilita encontrar peças e assistência técnica. Isso reduz ainda mais os custos ao longo do tempo e reforça a preferência dos brasileiros por modelos simples, econômicos e confiáveis.