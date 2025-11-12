Ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa é uma das consequências mais graves para motoristas infratores, e algumas multas específicas podem levar a essa penalidade de forma imediata. Conhecer quais são essas infrações é fundamental para evitar surpresas, prejuízos financeiros e a impossibilidade de dirigir por períodos determinados.

Neste texto, você vai descobrir as cinco multas que podem resultar na suspensão imediata da CNH e entender por que é importante redobrar a atenção ao volante. Confira:

Dirigir sob efeito de álcool ou drogas

Uma das infrações mais graves no trânsito é conduzir veículo sob influência de álcool ou substâncias entorpecentes. Essa prática não apenas coloca em risco a própria vida do motorista, mas também a de todos que compartilham a via. Além da suspensão imediata da CNH, a penalidade inclui multa elevada, retenção do veículo e, em casos mais graves, processo criminal.

Exceder a velocidade em mais de 50% do limite permitido

Ultrapassar significativamente os limites de velocidade é outra infração que acarreta suspensão automática da habilitação. O excesso de velocidade compromete a segurança viária e aumenta consideravelmente o risco de acidentes graves. Motoristas flagrados nessa situação também recebem multa gravíssima, com pontos no prontuário da CNH.

Participar de corridas ou rachas

Envolver-se em corridas ilegais nas vias públicas é uma conduta extremamente perigosa e resulta na suspensão imediata da CNH. Além da penalidade, os veículos podem ser apreendidos, e os condutores responderão judicialmente caso ocorram acidentes.

Recusar-se a fazer o teste do bafômetro ou exames toxicológicos

Negar-se a se submeter ao teste do bafômetro ou a exames toxicológicos quando solicitado pela autoridade de trânsito é considerado infração gravíssima, com suspensão automática da CNH. Essa regra é aplicada para reforçar a segurança e responsabilizar motoristas quanto ao consumo de álcool ou drogas antes de dirigir.

Dirigir de forma perigosa ou realizar manobras que coloquem terceiros em risco

Conduzir o veículo de maneira agressiva ou negligente, como avançar sinais vermelhos, ultrapassagens perigosas ou circular em locais proibidos, também pode levar à suspensão imediata da carteira. Essas atitudes aumentam a probabilidade de acidentes e refletem desrespeito às normas de trânsito.