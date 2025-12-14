Entre os dias 9 e 10 de dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma série de restrições envolvendo cinco produtos. As medidas variam desde o controle da circulação de lotes específicos do paracetamol até o recolhimento total de um suplemento alimentar com alegações “milagrosas”.

Entre as ações está a proibição do medicamento Flock Dent Camomilina, da Unicorp Terceirizze Brasil Industrial Ltda. A Anvisa suspendeu a venda, o consumo e a fabricação do produto, após constatar que sua propaganda indicava uso para a dentição de bebês, contrariando a presença de ingredientes não autorizados para essa faixa etária.

Ainda no segmento de produtos para bebês, a Anvisa também restringiu a circulação da fórmula pediátrica Nesh Pentasure Pedia, atendendo a um pedido da fabricante Nunesfarma Produtos Farmacêuticos Ltda. A empresa identificou um erro na rotulagem, que indicava o produto como “fórmula hidrolisada”, informação incorreta em relação à sua composição real.

Entre as medidas mais rigorosas da Anvisa nesta semana está a suspensão do uso, da venda, da fabricação e da publicidade do Suplemento Milagroso em Cápsulas Jes, da PPA Suplementos Ltda. O próprio uso do termo “milagroso” no nome do produto já é proibido.

A fiscalização também constatou que o produto fazia alegações terapêuticas, como combate a dores articulares e musculares, fortalecimento do sistema imunológico e ação antioxidante. Vale lembrar que nenhum suplemento alimentar pode divulgar efeitos terapêuticos ou indicar-se como tratamento para qualquer doença.

Retirada voluntária de creatina

A pedido da Basecol Mix Indústria e Comércio de Alimentos, a Anvisa ordenou a retirada do mercado de diversos produtos com creatina monoidratada em sua composição.

O uso, a venda e a fabricação ficam proibidos para marcas Creatina Creamy, Crea Cream, Pasta de Creatina e Creme de Creatina. O fabricante detectou irregularidades na fórmula e decidiu suspender o uso antes de uma determinação formal da agência.