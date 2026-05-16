Os próximos dias prometem trazer mudanças para alguns signos. Para quem estava esperando um momento de renovação, esse pode ser o período ideal para deixar o passado para trás e abrir espaço para novos caminhos. As informações são do site Jornal do Commercio PE.

Gêmeos

Os geminianos entram em um período movimentado, cheio de novidades e situações inesperadas. Nos próximos dias, algumas mudanças podem acontecer abrindo espaço para novas experiências. Será uma fase favorável para sair da rotina, conhecer pessoas e enxergar possibilidades que antes pareciam distantes.

Leão

Leoninos vão sentir uma vontade maior de fazer mudanças na própria vida. Esse momento traz mais coragem para tomar decisões que estavam sendo adiadas, principalmente em assuntos ligados aos sonhos pessoais e à carreira. A autoestima também fica mais forte, ajudando a começar uma nova fase com mais segurança.

Libra

Librianos podem sentir que chegou o momento de encerrar situações que já não fazem mais sentido. Algumas relações, escolhas e hábitos começam a passar por mudanças. Mesmo que certas decisões pareçam difíceis no começo, elas tendem a trazer mais tranquilidade no futuro.

Escorpião

Os escorpianos viverão dias importantes de mudança interior. Algo que vinha ocupando espaço na vida pode chegar ao fim, mas isso vai servir para abrir caminho para novas oportunidades e aprendizados.

Aquário

Aquarianos entram em uma fase mais tranquila, com chances de viver bons momentos. Algumas oportunidades podem aparecer de surpresa e será um bom período para tentar algo novo, confiar mais nas próprias ideias e aproveitar as mudanças que a vida começar a trazer.