Quando falamos em transformar riqueza em impacto social, o nome da escritora e filantropa MacKenzie Scott é um dos mais citados. Após se divorciar de Jeff Bezos em 2019, ela passou a administrar uma participação relevante na Amazon e decidiu fazer doações em escala global.

Sua fortuna vem principalmente da participação acionária que ela recebeu na divisão de bens com Bezos, correspondente a cerca de 4% da Amazon na época.

Segundo a Forbes, neste ano, estimativas de mercado apontam que seu patrimônio líquido gira em torno de US$ 30 bilhões a US$ 43 bilhões, dependendo da valorização das ações da Amazon. Esse valor, no entanto, já foi bem maior em anos anteriores, chegando perto de US$ 60 bilhões logo após o divórcio.

Doações já realizadas

Desde 2019, Scott já doou mais de US$ 26 bilhões (cerca de R$ 140 bilhões) para causas sociais. Apenas em 2025, suas doações chegaram a aproximadamente US$ 7,2 bilhões, um dos maiores valores anuais já registrados por uma pessoa filantrópica viva.

No total, isso representa cerca de 46% a quase 50% de sua fortuna já destinada a organizações sociais, o que a coloca entre as maiores doadoras individuais da história.

Para onde o dinheiro vai

Os recursos são enviados para organizações sem fins lucrativos, com foco em áreas como:

Educação e acesso à universidade

Combate à pobreza e falta de alimentos

Igualdade racial e apoio a comunidades negras e indígenas

Direitos das mulheres e igualdade de gênero

Ações ligadas ao meio ambiente e ao clima

Entre os beneficiados estão milhares de instituições menores e locais, como universidades, centros comunitários e grupos de apoio social em vários países.

Um modelo de doação diferente

Em vez de criar uma fundação tradicional, ela escolheu fazer doações diretas, fazendo com que as próprias organizações decidam como usar o dinheiro da forma que fizer mais sentido para cada uma. Mesmo depois de doar valores tão altos, sua fortuna ainda continua grande justamente por causa da valorização das ações da Amazon.