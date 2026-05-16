Na cidade de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, existe uma mansão que chama atenção pelo valor e pela localização privilegiada. Ela fica bem de frente para o mar, em uma das avenidas mais conhecidas e valorizadas da região, a Avenida Atlântica.

O imóvel pertence ao empresário Luciano Hang, fundador das lojas Havan, e é considerado um dos endereços mais caros do país. A compra foi feita por um valor em torno de R$ 140 milhões e a casa tem cerca de 1.400 metros quadrados.

Ela ocupa um dos últimos terrenos de frente direta para o mar na região, o que faz com que o espaço seja bastante valorizado.

Cenário diferente ao redor

O que mais chama atenção nesse imóvel é o contraste com a paisagem da cidade. Enquanto Balneário Camboriú é conhecida hoje por seus arranha-céus modernos, a mansão de Hang segue um estilo mais tradicional, mesmo cercada por prédios luxuosos.

Mais do que uma casa, um patrimônio

Além de ser um imóvel de alto padrão, essa mansão também representa um investimento para o empresário, já que a região continua se valorizando ano após ano, principalmente por causa da alta procura por imóveis de luxo e de frente para o mar.