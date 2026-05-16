Os trabalhadores brasileiros começam a perceber nesta semana os impactos de uma das maiores mudanças já realizadas no sistema de vale-alimentação e vale-refeição do país. As novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), implementadas pelo governo federal, prometem facilitar o uso dos benefícios e ampliar significativamente os locais onde os cartões poderão ser aceitos.

A atualização foi oficializada pelo Decreto nº 12.712/2025 e altera o funcionamento tradicional das operadoras de benefícios. Antes, grande parte das empresas utilizava um sistema fechado, no qual o cartão só funcionava em maquininhas e estabelecimentos específicos credenciados pela própria operadora. Isso obrigava muitos consumidores a procurarem mercados e restaurantes limitados àquela rede.

Com a nova regra, os cartões passam a operar em um modelo mais aberto e interoperável, semelhante ao utilizado pelos cartões bancários tradicionais. Na prática, isso significa que vale-alimentação e vale-refeição deverão funcionar em praticamente qualquer maquininha compatível, desde que o estabelecimento pertença ao setor alimentício.

O governo afirma que a mudança busca aumentar a liberdade de escolha dos trabalhadores, ampliar a concorrência entre empresas do setor e reduzir custos operacionais para comerciantes. A expectativa é que o novo sistema facilite o uso dos benefícios em cidades pequenas, bairros afastados e regiões que antes tinham pouca cobertura de estabelecimentos credenciados.

Interoperabilidade total deve chegar em novembro de 2026

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a abertura dos arranjos de pagamento é considerada essencial para a chamada interoperabilidade plena do PAT. A previsão oficial é que, até novembro de 2026, qualquer cartão de benefício alimentação funcione em qualquer maquininha compatível do mercado.

Além da praticidade para os trabalhadores, especialistas acreditam que a medida também poderá beneficiar restaurantes, supermercados e pequenos comerciantes. Com menos restrições tecnológicas e redução de taxas operacionais, a tendência é de maior competitividade e mais opções disponíveis para os consumidores no dia a dia.