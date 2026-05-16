Embora possua uma trajetória de sucesso nas artes visuais, o ator José Loreto é lembrado principalmente por seus marcantes papéis na TV Globo. E é inegável que o destaque recebido na emissora pode ter resultado em conquistas financeiras proporcionais.

Ainda mais considerando que, desde 2020, Loreto é dono de um verdadeiro palácio de 600 m² situado no bairro do Itanhangá, uma área nobre da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é cercada de propriedades de celebridades.

Visualmente, a residência aparenta simplicidade, uma vez que a decoração com madeira aparente e telhas de cerâmica remete ao estilo das casas de campo. Contudo, o imóvel conta com diversos atributos que garantem ao ator e à sua família uma vida marcada pelo luxo e conforto.

Entre os principais destaques, estão uma piscina, uma sauna, uma sala de ensaios e um amplo jardim. Além disso, o imóvel ainda possui uma vista privilegiada para a Pedra da Gávea, na Floresta da Tijuca.

Adepto de uma rotina saudável, marcada pela prática de ioga e exercícios físicos, o ator também priorizou a criação de ambientes destinados aos exercícios e ao relaxamento. Nas redes sociais, a mansão faz sucesso entre seus seguidores.

José Loreto de volta à Globo: ator se prepara para voltar ao horário nobre

Em breve, Loreto poderá ter menos tempo para aproveitar o conforto da própria residência, tendo em vista que foi escalado para integrar o elenco de Quem Ama Cuida, a próxima novela das nove da Globo, cuja estreia está marcada para a próxima segunda-feira (18).

Vale lembrar que a última participação do ator em uma novela da faixa nobre aconteceu em 2022, no remake de Pantanal, em que interpretou Tadeu. Em entrevista, ele revelou entusiasmo e grande expectativa para retornar ao horário das nove.

Com assinatura de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida acompanhará a trajetória de uma fisioterapeuta que vê sua vida virar de cabeça para baixo após ser acusada de matar um empresário milionário com quem mantinha um casamento de fachada. Além de Loreto, o elenco ainda terá nomes como Tony Ramos, Letícia Colin, Chay Suede e Nathalia Dill.