Maio chega com uma energia mais pesada para alguns signos, trazendo situações que podem gerar preocupação ou desconforto. Ainda assim, o período também pode ensinar lições importantes para quem souber lidar com os desafios. Segundo informações do site Versa, esses são os signos que terão um mês um pouco mais difícil.

Virgem

Mesmo com chances de crescimento no trabalho, o caminho pode ser um pouco mais cansativo. Como os virginianos são criterioso, a cobrança, tanto interna quanto externa, tende a aumentar, e isso pode gerar insegurança. Será importante não se sobrecarregar e lembrar que nem tudo precisa ser resolvido de uma vez.

Escorpião

Os relacionamentos podem passar por momentos delicados, principalmente por falta de diálogo. Será necessário ouvir mais, falar com calma e tentar entender o outro lado antes de tomar qualquer atitude.

Capricórnio

Maio pode trazer situações que fogem do controle e exigem mais jogo de cintura. Planos podem não sair como o esperado, expectativas podem não ser atingidas, e isso deve causar frustração. Insistir demais no que não está funcionando pode piorar o cenário, então será necessário se adaptar e ter paciência para seguir em frente.

Aquário

Questões que foram deixadas de lado, principalmente emocionais, tendem a reaparecer. Isso pode causar incômodo, mas também é uma chance de resolver o que ficou pendente.

Peixes

A pressa pode levar a escolhas equivocadas, especialmente quando o assunto envolve dinheiro ou responsabilidades. Antes de agir, vale a pena pensar melhor, buscar outras opiniões e evitar atitudes impulsivas que possam trazer arrependimentos depois.