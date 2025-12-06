A data de 8 de dezembro, dedicada ao Dia de Nossa Senhora da Conceição, é considerada feriado em 12 capitais brasileiras. Como não integra o calendário de feriados nacionais, sua adoção depende de lei ou decreto municipal ou estadual, sendo tratada como ponto facultativo apenas nos locais onde a norma está em vigor.

As capitais que terão feriado são: Boa Vista (RR), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Belém (PA), Teresina (PI), São Luís (MA), Salvador (BA), Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE) e Cuiabá (MT). A capital federal, Brasília, não está entre elas.

Outros municípios também tratam 8 de dezembro como feriado. Entre eles estão Sobral, no Ceará; Serra, no Espírito Santo; Contagem, Divinópolis, Sete Lagoas e Teófilo Otoni, em Minas Gerais; Abaetetuba, no Pará; Campina Grande, na Paraíba; além de Angra dos Reis, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Nilópolis, Resende e Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

No estado de São Paulo, 15 cidades do interior adotam o Dia de Nossa Senhora da Conceição como feriado, incluindo São José do Rio Preto, Campinas e Presidente Prudente. Já em Diadema, Guarulhos, Mauá e Votorantim, a data marca o aniversário de fundação dos municípios.

Por que a data é tão celebrada no país?

A devoção a Nossa Senhora da Conceição tem forte presença na cultura religiosa brasileira, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a data é tradicionalmente associada a procissões, missas festivas e eventos comunitários. Em muitas cidades, o feriado movimenta o turismo religioso e reforça tradições locais que atravessam gerações.

Além do aspecto religioso, o dia 8 de dezembro também impacta a rotina econômica e social dos municípios. Com a folga garantida por lei, comércios, escolas e repartições públicas costumam alterar seus horários de funcionamento.