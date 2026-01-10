O ano de 2025 registrou recordes no mercado de trabalho, com a taxa de desemprego caindo para o menor nível da série histórica, 5,2% em novembro, e a renda média avançando 4,5%, conforme dados do IBGE. Um reflexo desse aquecimento é o aumento no número de trabalhadores que decidiram pedir demissão no setor formal.

Nos últimos 12 meses encerrados em outubro de 2025, esse número atingiu pela primeira vez a marca de 9 milhões. De acordo com o economista Bruno Imaizumi, da 4intelligence, com base em estatísticas do Ministério do Trabalho, a rotatividade alcançou 36%, percentual registrado no fim de 2024 e mantido ao longo de todo o ano passado.

Especialistas destacam que esse cenário torna ainda mais difícil reter e capacitar profissionais, especialmente em setores que já enfrentam escassez de mão de obra. Segundo Imaizumi, como uma parte significativa dos trabalhadores possui baixa qualificação, torna-se mais fácil trocar de emprego, mesmo em áreas distintas, desde que as funções não exijam formação avançada.

Além disso, o fenômeno reflete mudanças no comportamento da força de trabalho, que busca não apenas salários mais altos, mas também melhores condições de trabalho, flexibilidade e oportunidades de crescimento. Empresas que não conseguem oferecer esses atrativos acabam enfrentando maior dificuldade para manter seus talentos, elevando os índices de rotatividade.

O aumento nas demissões voluntárias também sinaliza um mercado mais dinâmico, em que os trabalhadores se sentem confiantes para explorar novas oportunidades. Para empregadores, o desafio é equilibrar a atração de novos profissionais com a retenção dos atuais, investindo em qualificação, benefícios e estratégias que valorizem o colaborador além da remuneração.