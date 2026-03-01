Em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo, a cerca de 100 metros do Parque Ibirapuera, uma academia recém-inaugurada aposta na exclusividade como principal diferencial. A SIX abriu as portas de sua segunda unidade na capital, com planos que partem de R$ 4,5 mil por mês.

Mais do que um espaço para exercícios, o unidade foi pensada também como um ambiente para encontros e reuniões, transformando o tempo na academia em oportunidade de relacionamento.

Estrutura exclusiva e foco na experiência

A experiência começa já na recepção, com serviço de valet e concierge. Com capacidade restrita a 400 alunos, a ideia é evitar superlotação e garantir que cada frequentador seja atendido de forma individualizada. O serviço inclui avaliação física detalhada, exames de bioimpedância e plano de treino desenhado por especialistas.

Os equipamentos são da linha premium da Technogym, integrados a dispositivos que registram desempenho e evolução. O espaço ainda inclui bar de drinks saudáveis, sauna, crioterapia, quadra de beach tennis e rooftop. Há também brinquedoteca, serviço de passadoria e até salão de beleza.

Serviços que vão além da musculação

Além da academia, a SIX oferece um programa anual que pode chegar a R$ 99 mil, incluindo acompanhamento com médico, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta, além de concierge para gerenciar consultas e rotinas. O pacote pode contemplar até medicamentos específicos para controle metabólico, como Mounjaro.

Segmento premium ganha força

O crescimento desse modelo acompanha a expansão do mercado fitness no Brasil, que ampliou significativamente na última década. No nicho de alto padrão, a SIX disputa clientes com redes como Bodytech e Les Cinq, mas se posiciona entre as mais caras do país.

Com parte das vagas já preenchidas, a empresa planeja novas unidades e mira outras capitais nos próximos anos, como Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte.