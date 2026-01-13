Aprender um novo idioma pode ser desafiador. Porém, vale lembrar que a própria língua portuguesa também inclui alguns termos e palavras cuja pronúncia e escrita correta pode ser difícil até mesmo para falantes nativos, causando confusões com frequência.
E é importante destacar que equívocos no uso de determinadas palavras não se restringem a pessoas com menor grau de instrução, pois, independentemente do nível de escolaridade, é muito fácil cometê-los.
Possivelmente, uma das maiores “vítimas” é a palavra asterisco, que representa o pequeno sinal gráfico em forma de estrela (*) utilizado para indicar notas de rodapé, observações ou até mesmo citações.
Normalmente, muitas pessoas acabam “prolongando” tanto a pronúncia quanto a grafia da palavra, acrescentando letras por acreditarem se tratar da forma correta e, deste modo, a transformam em “asterístico”.
Entretanto, o “t” e o “i” e o acento agudo adicionados não apenas deixam a palavra mais complexa como ainda a tornam incorreta. Por conta disso, é fundamental dispensá-los, lembrando que a grafia correta sempre será asterisco.
Palavras controversas da língua portuguesa: confira a lista de erros comuns
Vale ressaltar que “asterisco” é apenas uma das palavras que frequentemente se torna alvo de enganos, pois a língua portuguesa ainda conta com muitas outras que geram dubiedade na hora de serem utilizadas. Alguns exemplos incluem:
- Torácico (incorreta: toráxico);
- Supérfluo (supérfulo);
- Beneficente (beneficiente);
- Meteorologia (metereologia);
- Privilégio (previlégio);
- Empecilho (impecilho);
- Reivindicar (reinvindicar);
- Coincidência (conhecidência);
- Companhia (compania);
- Losango (losângulo);
- Poliomielite (poliomelite);
- Cérebro (célebro);
- Lagarta/lagarto (largata/largato);
- Entretido (entertido);
- Madrasta (madastra);
- Milionário (milhonário);
- Bicarbonato (bicabornato).
Para evitar erros, principalmente na hora de escrever, é fundamental recorrer a recursos como dicionários ou buscar as palavras através da internet para conferir não apenas sua grafia, mas também sua pronúncia correta, e assim aperfeiçoar o vocabulário.
