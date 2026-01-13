Aprender um novo idioma pode ser desafiador. Porém, vale lembrar que a própria língua portuguesa também inclui alguns termos e palavras cuja pronúncia e escrita correta pode ser difícil até mesmo para falantes nativos, causando confusões com frequência.

E é importante destacar que equívocos no uso de determinadas palavras não se restringem a pessoas com menor grau de instrução, pois, independentemente do nível de escolaridade, é muito fácil cometê-los.

Possivelmente, uma das maiores “vítimas” é a palavra asterisco, que representa o pequeno sinal gráfico em forma de estrela (*) utilizado para indicar notas de rodapé, observações ou até mesmo citações.

Normalmente, muitas pessoas acabam “prolongando” tanto a pronúncia quanto a grafia da palavra, acrescentando letras por acreditarem se tratar da forma correta e, deste modo, a transformam em “asterístico”.

Entretanto, o “t” e o “i” e o acento agudo adicionados não apenas deixam a palavra mais complexa como ainda a tornam incorreta. Por conta disso, é fundamental dispensá-los, lembrando que a grafia correta sempre será asterisco.

Palavras controversas da língua portuguesa: confira a lista de erros comuns

Vale ressaltar que “asterisco” é apenas uma das palavras que frequentemente se torna alvo de enganos, pois a língua portuguesa ainda conta com muitas outras que geram dubiedade na hora de serem utilizadas. Alguns exemplos incluem:

Torácico (incorreta: toráxico);

Supérfluo (supérfulo);

Beneficente (beneficiente);

Meteorologia (metereologia);

Privilégio (previlégio);

Empecilho (impecilho);

Reivindicar (reinvindicar);

Coincidência (conhecidência);

Companhia (compania);

Losango (losângulo);

Poliomielite (poliomelite);

Cérebro (célebro);

Lagarta/lagarto (largata/largato);

Entretido (entertido);

Madrasta (madastra);

Milionário (milhonário);

Bicarbonato (bicabornato).

Para evitar erros, principalmente na hora de escrever, é fundamental recorrer a recursos como dicionários ou buscar as palavras através da internet para conferir não apenas sua grafia, mas também sua pronúncia correta, e assim aperfeiçoar o vocabulário.