O conceito de riqueza pode variar bastante dependendo da perspectiva adotada, mas no Brasil existem estudos e pesquisas que ajudam a definir quanto é necessário ganhar para ser considerado rico no país. Com a disparidade de renda ainda presente, fatores como custo de vida, localização, patrimônio acumulado e estilo de vida influenciam diretamente essa classificação.

Pesquisas da Fundação Getulio Vargas (FGV Social), que combinam dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua com informações do Imposto de Renda, apontam que receber cerca de R$ 27 mil por mês já coloca uma pessoa entre o 1% mais rico do Brasil.

Atualmente, esse valor é a principal referência utilizada para definir quem pode ser considerado rico no país. Segundo especialistas, rendas mensais acima de R$ 20 mil já configuram alta renda, mas ainda não garantem, tecnicamente, a entrada no grupo dos mais ricos. A partir dos R$ 27 mil, a diferença em relação à maior parte da população se torna estatisticamente significativa.

No topo da pirâmide estão os chamados super-ricos. Para fazer parte do 0,1% mais rico do Brasil, é necessário ganhar mais de R$ 95 mil por mês, quantia alcançada por uma porcentagem extremamente reduzida da população.

Quem são os ricos e os super-ricos no Brasil

Enquanto a faixa de renda acima de R$ 27 mil por mês já garante entrada no grupo do 1% mais rico, existem camadas ainda mais exclusivas dentro da elite econômica. Os chamados super-ricos, que representam apenas 0,1% da população, possuem rendas mensais acima de R$ 95 mil, refletindo uma concentração de riqueza muito superior à da maioria dos brasileiros.

Especialistas apontam que essas diferenças de renda não se limitam apenas ao salário ou ganhos mensais, mas também envolvem patrimônio acumulado, investimentos e acesso a oportunidades exclusivas. Assim, enquanto muitos brasileiros podem ter uma vida confortável com salários elevados, o universo dos super-ricos segue sendo restrito, destacando a desigualdade econômica existente no país.