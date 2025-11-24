Viajar longas distâncias em linha reta pode parecer algo corriqueiro, mas há um exemplo extremo no Oriente Médio que impressiona até motoristas experientes. Trata-se da Highway 10, na Arábia Saudita, reconhecida como a estrada mais longa do mundo sem qualquer curvatura ao longo de seus 240 quilômetros. A rota atravessa um cenário árido e aparentemente infinito, transformando o ato de dirigir em uma experiência singular e, ao mesmo tempo, desafiadora.

Conexão estratégica entre regiões

A Highway 10 desempenha papel fundamental na integração logística da Arábia Saudita. A via conecta áreas internas do país até a fronteira com os Emirados Árabes Unidos, facilitando o transporte de mercadorias e fortalecendo o fluxo econômico regional. Embora tenha sido inicialmente construída para servir ao rei Fahd, a rodovia ganhou relevância ao se tornar ligação estratégica entre centros de distribuição e pontos de comércio internacional.

O trecho mais conhecido une as localidades de Haradh e Al Batha, consolidando-se como um corredor essencial para o desenvolvimento e mobilidade no deserto.

Dirigir sem curvas pelo Quarto Vazio

Percorrer a Highway 10 significa cruzar o imenso deserto Rub’ al Khali, também chamado de Quarto Vazio, uma das regiões mais inóspitas do planeta. A paisagem quase imutável, composta por dunas e horizontes sem interrupções, coloca à prova a concentração de quem dirige durante horas sem qualquer variação visual. O desafio é manter a vigilância diante de uma rota plana e previsível, onde a sonolência pode se tornar perigosa.

Segurança reforçada e limites de velocidade

Para reduzir riscos, a estrada conta com faixas duplicadas, acostamentos pavimentados, sinalização refletiva e alertas sobre a presença de animais, sobretudo camelos. Os limites de velocidade variam entre 120 e 140 km/h para carros, 100 km/h para ônibus e 80 km/h para caminhões, buscando equilíbrio entre agilidade e segurança.

Entre as recomendações a motoristas, destacam-se realizar pausas regulares, manter boa hidratação e redobrar atenção em condições climáticas extremas.