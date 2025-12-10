O Palmeiras confirmou, nesta quarta-feira (10), a renovação do contrato do técnico português Abel Ferreira até dezembro de 2027. A decisão veio mesmo após uma temporada sem conquistas, marcada pela perda do título do Brasileirão e da Libertadores para o Flamengo, além de duas derrotas diante do rival Corinthians — uma no Paulistão e outra na Copa do Brasil.

Essa foi, inclusive, a primeira temporada em que Abel deixou de conquistar ao menos um título pelo Palmeiras. Ainda assim, a presença constante da equipe entre os candidatos às principais taças levou o treinador a afastar qualquer possibilidade de encerramento de ciclo. Abel é o maior campeão da história do clube, ao lado de Oswaldo Brandão, com 10 títulos.

Em nota oficial, o clube informou que prorrogou o vínculo “até o final de 2027” e ressaltou “a relação de confiança estabelecida entre o Palmeiras e o treinador ao longo dos últimos cinco anos”. Há seis temporadas no comando do Alviverde, o treinador português já tinha sua permanência bem encaminhada nos últimos meses, faltando apenas a formalização da renovação.

“Ao longo destes cinco anos aqui, fui me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida e é uma forma de viver e estar. Sou um treinador de projetos e de relações e foi uma decisão que tomei também em família. Conversamos muito ao longo do ano e a presidente Leila sempre manifestou interesse na continuidade”, disse Abel.

Já pensando no planejamento para a próxima temporada, o treinador irá curtir férias em Portugal, seu país natal. Desde sua estreia, em novembro de 2020, Abel já soma 365 partidas e tornou-se o treinador com o maior número de finais disputadas pelo Palmeiras na história, totalizando 13 decisões.

