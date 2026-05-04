Em maio, o Bolsa Família continua funcionando normalmente, com valores depositados para famílias em situação de vulnerabilidade. O valor base segue em torno de R$ 600, mas algumas famílias podem receber um valor maior dependendo da composição familiar, chegando a aproximadamente R$ 900 em alguns casos.

Como o valor pode chegar perto de R$ 900

O valor do benefício não é igual para todos, porque ele é calculado de acordo com cada família. O valor base fica em cerca de R$ 600 e pode aumentar com alguns adicionais previstos no programa:

R$ 150 por cada criança de até 6 anos (Benefício Primeira Infância);

R$ 50 para cada gestante cadastrada;

R$ 50 por criança ou adolescente de 7 a 18 anos.

Isso significa que, por exemplo, uma família com duas crianças pequenas já recebe R$ 300 a mais no valor final. Se ainda houver gestante ou adolescentes na mesma casa, esses valores vão sendo somados, o que pode fazer o benefício total chegar perto de R$ 900, dependendo da situação de cada família.

Pagamentos seguem calendário escalonado

Os pagamentos de maio começam no dia 18 e vão acontecendo até o fim do mês. A liberação é feita seguindo o último número do NIS (Número de Identificação Social). O dinheiro é depositado no aplicativo Caixa Tem, que permite movimentar o valor direto pelo celular, mas também é possível sacar com o cartão do programa.

Importante reforçar que não existe um “Pix automático de R$ 900”, já que o valor varia de família para família e é depositado normalmente na conta social.