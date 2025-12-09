Maior campeão entre os técnicos da história do Palmeiras e, desde o ano passado, à beira da 11ª conquista para se tornar o único líder, Abel Ferreira encerra a temporada de 2025 com os vice-campeonatos do Paulista, do Brasileiro e da Conmebol Libertadores. Mesmo assim, ele terá ao menos mais dois anos para quebrar o recorde.

Isto porque, de acordo com o renomado jornalista Paulo Vinícius Coelho, a renovação de Abel Ferreira com o Palmeiras já está definida. O novo contrato terá duração de duas temporadas e não incluirá cláusula de multa por rescisão, sendo esta a única mudança em relação aos acordos anteriores entre o treinador e o clube.

É a primeira vez que o português encerra uma temporada sem títulos pelo Palmeiras, e retomar a sequência de conquistas será seu desafio em 2026. Após duas Libertadores e dois Brasileiros em três anos, 2025 marcou o período de maior pressão da torcida, principalmente pelas quedas no Paulista e na Copa do Brasil para o arquirrival Corinthians.

Em 2025, o Palmeiras realizou 12 contratações, investindo cerca de R$ 700 milhões, e se despediu de 16 jogadores, incluindo líderes recentes como Rocha e Mayke. Entre os reforços contratados, dois nomes importantes — Paulinho e Lucas Evangelista — ficaram afastados durante metade do ano, recuperando-se de cirurgias.

Os títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras