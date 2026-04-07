Israel realizou, nesta terça-feira (7), uma série de ataques contra alvos estratégicos no Irã. As ações foram confirmadas pelas Forças de Defesa de Israel no X, antigo Twitter, que afirmaram ter atingido instalações consideradas importantes para a produção de materiais usados em armamentos.

Segundo as informações divulgadas, um dos principais alvos foi um complexo petroquímico na cidade de Shiraz. O local era usado para produzir componentes químicos essenciais na fabricação de explosivos e no desenvolvimento de mísseis balísticos. Além disso, um ataque israelense atingiu um grande centro de testes de mísseis no noroeste do país. As operações teriam sido realizadas de forma coordenada, atingindo diferentes pontos ao mesmo tempo.

Os Estados Unidos também realizaram ataques nesta terça, que atingiram alvos militares iranianos na ilha de Kharg, no Golfo Pérsico. A informação foi divulgada pela agência Reuters e reproduzidas pelo site Poder360. A ilha é considerada estratégica porque abriga o principal terminal de exportação de petróleo do Irã.

Ataques aumentam tensão na região

Os ataques desta terça aumentam a tensão no Oriente Médio. Ainda não há informações detalhadas sobre possíveis respostas do Irã, mas o cenário preocupa a comunidade internacional, já que novos confrontos podem acontecer nos próximos dias.