O açougue de um supermercado foi interditado na última quinta-feira (27), no Jardim Alvorada, em Americana (SP), após a Vigilância Sanitária encontrar diversas irregularidades durante uma inspeção. No estabelecimento, os fiscais apreenderam alimentos vencidos, produtos sem registro e carne sendo manipulada em condições que não atendiam aos padrões mínimos de higiene.

Entre os produtos considerados impróprios para consumo estavam ovos, pernil, frango, linguiça e gordura de porco. Todo o material foi descartado, e o gerente do supermercado foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. O açougue só terá autorização para reabrir após o supermercado comprovar que todas as exigências da Vigilância Sanitária foram atendidas.

Segundo o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, a ação faz parte de uma série de fiscalizações destinadas a prevenir riscos sanitários em estabelecimentos comerciais da cidade.

“É inadmissível que produtos fora dos padrões de segurança continuem sendo ofertados à população. Quando encontramos situações que colocam em risco a saúde pública, nossa atuação precisa ser imediata e rigorosa para impedir que esses alimentos cheguem ao consumidor”, disse.

Fiscalizações reforçam a segurança alimentar antes do período de festas

A ação em Americana reforça a importância das inspeções sanitárias, especialmente às vésperas do Natal, quando a demanda por alimentos aumenta significativamente. O trabalho da Vigilância Sanitária visa proteger os consumidores, garantindo que produtos comercializados estejam dentro dos padrões de qualidade e higiene exigidos por lei.

Além de coibir irregularidades, as fiscalizações funcionam como alerta para os comerciantes sobre a necessidade de manter processos rigorosos de armazenamento e manipulação de alimentos. Medidas como essas contribuem para reduzir riscos à saúde pública e fortalecem a confiança da população nos estabelecimentos da cidade.