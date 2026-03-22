Uma nova exigência para emissão de vistos para os Estados Unidos tem chamado a atenção de viajantes ao redor do mundo. O governo norte-americano anunciou que cidadãos de cerca de 50 países poderão ter que pagar uma caução de até US$ 15 mil para obter vistos de turismo (B2) ou negócios (B1). A medida faz parte de um programa piloto que deve entrar em vigor a partir de abril de 2026.

Segundo o Departamento de Estado, a cobrança funciona como uma garantia financeira para evitar que visitantes permaneçam no país além do período permitido pelo visto. Caso o viajante cumpra todas as regras e retorne ao seu país dentro do prazo, o valor pago será devolvido integralmente.

A exigência não será aplicada de forma universal. O governo pretende direcionar a medida a países com maiores índices de permanência irregular, especialmente na África e em outras regiões com histórico de “overstay”. Importante destacar que o Brasil não está incluído na lista atual de países afetados pela nova regra.

Autoridades americanas afirmam que o programa já demonstrou resultados positivos em testes anteriores, com a maioria dos viajantes cumprindo os prazos estabelecidos. Ainda assim, a medida gera debate, já que pode tornar o processo de obtenção de visto mais caro e restritivo para milhões de pessoas ao redor do mundo.

Nova regra pode dificultar viagens e gerar debate internacional

Especialistas avaliam que a exigência de caução pode impactar diretamente o turismo e as viagens de negócios, especialmente para cidadãos de países incluídos na lista. O valor elevado pode se tornar uma barreira financeira significativa, limitando o acesso ao visto para parte da população e reduzindo o fluxo de visitantes internacionais.

Por outro lado, o governo dos EUA defende que a medida é uma alternativa para reforçar o controle migratório sem impedir totalmente a entrada de estrangeiros. O tema deve continuar gerando discussões, principalmente sobre o equilíbrio entre segurança nas fronteiras e o direito de mobilidade internacional.