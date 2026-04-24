A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passou por uma mudança importante e trouxe um sistema mais automatizado para alguns motoristas, ao mesmo tempo em que estabelece novas restrições para outros grupos.

O novo modelo prioriza motoristas considerados de baixo risco, permitindo que aqueles sem multas registradas no último ano façam a renovação da CNH de forma automática, sem necessidade de pagar taxas ou passar por exame médico.

Mesmo com a facilidade, nem todos tem acesso e ficam de fora da renovação automática. Fazem parte desse grupo motoristas com 70 anos ou mais, que precisam obrigatoriamente passar por avaliação médica presencial, e aqueles que tiveram a validade da CNH reduzida por recomendação médica.

Além disso, condutores entre 50 e 69 anos podem usar esse modelo apenas uma única vez, sem possibilidade de repetição, e qualquer infração registrada no último ano impede a renovação automática.

Validade e exigências

Para motoristas mais velhos que ainda são considerados aptos após avaliação, a validade da habilitação passa a ser de três anos, o que faz com que esses condutores precisem passar por avaliações médicas com mais frequência.

Objetivo da mudança

A regra, criada pela Medida Provisória nº 1.327/2025 e já aplicada neste ano, busca manter a praticidade e a segurança no trânsito, facilitando a vida de motoristas com bom histórico, ao mesmo tempo em que mantém um controle mais rigoroso sobre grupos que exigem acompanhamento.